Por iG

Publicado 28/01/2021 16:31

Brasília - Um assessor do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse em uma conversa no WhatsApp que tem tidos conversas com "assessores de deputados mais próximos" em meio ao aumento de pressões para que seja aberto um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação é do site O Antagonista.



Em troca de mensagens com outro assessor não identificado de um outro deputado, o funcionário Ricardo Roesch Morato Filho diz que "é bom estarmos preparados". Na conversa, Morato ainda escreve ao seu interlocutor que eles precisam tomar "um café mais reservadamente".

Ele também afirma que o vice-presidente dividiu "a ala militar", antes dominada pelo general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e comenta que "o capitão [Bolsonaro] está errando muito na pandemia". "General Mourão é mais preparado e político", diz Morato.

Após a divulgação das mensagens, o assessor de Mourão disse que não enviou "mensagem para ninguém" e que nunca teve esse tipo de conversa. Morato ainda afirmou que agora teme que seu celular tenha sido invadido. "Meu medo é que meu telefone tenha sido hackeado e alguém tenha feito alguma merda e apagado na sequência. Esse é o meu medo agora", disse.

Nas últimas semanas, tem aumento a pressão para que seja aberto um pedido de impeachment contra Bolsonaro. A pauta ganhou mais força sobretudo após a crise de Manaus, onde pacientes com Covid-19 morreram por falta de oxigênio em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).