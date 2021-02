Mulher cai de ribanceira de 50 metros em Brumadinho, MG DIVULGAÇÃO/CORPO DE BOMBEIROS

Por IG - Último Segundo

Publicado 01/02/2021 13:34

No domingo (31), uma mulher morreu após cair de uma ribanceira de 50 metros em Brumadinho, Minas Gerais. Ela fazia uma manobra que acabou não sendo bem realizada e caiu de marcha ré. A vítima dirigia em direção ao distrito de Casa Branca. As informações foram apuradas pelo Uol.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima sofria de uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com atos de reanimação cardiopulmonar, ela acabou não resistindo e faleceu no local do acidente.

"O médico que tripula a aeronave do Batalhão de Operações aéreas esteve no local e constatou o óbito da vítima do sexo feminino", declarou os bombeiros.

O 1º Batalhão de Bombeiros e pelo Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD), foram os responsáveis pela ação. O helicóptero Carcará foi usado nas medidas de resgate.