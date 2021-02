Doria declara que a imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser prioridade Reprodução/Twitter

Por IG Saúde

Publicado 02/02/2021 13:06

Rio - De acordo com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a vacinação contra o novo coronavírus só poderia ser permitida em clínicas particulares após toda a população ser vacinada gratuitamente. Doria declara que a imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser prioridade. As informações foram apuradas pelo Uol.



"Prioridade é o SUS. Nós temos que vacinar todos os brasileiros e gratuitamente. As clínicas particulares só deveriam ter vacina após o SUS, o SUS é um exemplo, é reconhecido internacionalmente. É a primeira vez... nunca tivemos problemas com imunização, justamente por um governo negacionista, fracassado", aponta Doria, ao falar sobre o plano de imunização do governo federal.



No dia 12 de janeiro, a empresa indiana Bharat Biotech e uma firma farmacêutica brasileira, Precisa Medicamentos, assinaram um acordo para conseguirem o fabricante da vacina da covid-19 para as clínicas particulares do país. Intitulado de Covanix, é desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Virologia da Índia.