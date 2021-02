Deputada Flordelis Michel Jesus / Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 12:22

Rio - O perfil da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) passou a mostrar, no site da Câmara dos Deputados, que a parlamentar ocupa o cargo de titular na Secretaria da Mulher desde a última terça-feira.

A notícia causou furor na internet, já que Flordelis é ré por suspeita de participar do assassinato do marido, Anderson do Carmo, e pode até perder o mandato. No entanto, ao que tudo indica, a atualização ocorreu por conta de um erro no site da Câmara. Todas as 79 parlamentares mulheres também estão com a mesma informação em suas páginas, desde a mesma data.

À CNN Brasil, a coordenadora da bancada feminina e atual secretária, Professora Dorinha (DEM-TO), confirmou que se trata de um equívoco. "Ela (Flordelis) nunca se colocou e nem é candidata quando formos realizar a eleição que deve ocorrer no final de março", disse.