De mãos dadas, Fernanda Gentil e a mulher embarcam em aeroporto do Rio

Rio - Fernanda Gentil embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na manhã desta sexta-feira. A apresentadora estava acompanhada pela mulher, Priscila Montandon. As duas circularam de mãos dadas pelo local. Em breve, Fernanda voltará às telinhas na apresentação do "Se Joga", que voltará ao ar aos sábados, em novo formato.

