Por O Dia

Publicado 03/02/2021 19:58 | Atualizado 03/02/2021 19:59

São Paulo - A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira Charles Feliciano Batista, de 44 anos, considerado uma das lideranças mais importantes de quadrilhas do Brasil. Ele é acusado de participar do grupo que, em 2017, invadiu e roubou a transportadora de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai. As informações são do UOL.

Segundo o site, no assalto, apontado como o maior da história do país, foram roubados o equivalente a R$ 120 milhões. A sede da Prosegur estava localizada a 4 km da Ponte Internacional da Amizade, na fronteira paraguaia com Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. Segundo a polícia, Charles também estaria envolvido em ataques a base de transportadoras de valores em Santos, em 2016.

O homem foi encontrado no bairro Artur Alvim, na zona leste de São Paulo em ação deflagrada por agentes da 5ª Delegacia de Investigações sobre Roubo a Bancos, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que investigam a liderança criminosa do suspeito. De acordo com informações da Polícia Civil, Charles Feliciano Batista é condenado pelo assalto no Paraguai e era procurado. Não foram encontradas armas ou drogas com o criminoso.