Publicado 11/02/2021 09:37

Espírito Santo - Uma jovem de 25 anos foi morta pelo ex-namorado em Cariacica, no Espírito Santo, na noite da última terça-feira. Luana Demonier estava voltando do trabalho quando foi abordada pelo ex-namorado, Rodrigo Pires Rosa, e esfaqueada na rua onde morava. As informações são do jornal A Gazeta.

O homem já responde a 8 inquéritos por crimes relacionados a violência doméstica e a vítima tinha uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela por lei - no entanto, a medida era desobedecida várias vezes. Ele chegou a ser preso em julho de 2020, por correr atrás de outra namorada com uma faca, mas foi solto em setembro.

Com Luana, o relacionamento durou aproximadamente um ano e eles chegaram a ter uma filha, que morreu com cinco meses de idade após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Na manhã do crime, ele teria entrado no mesmo ônibus que ela e começado a gritar sobre a morte da criança.

Enquanto ela voltava do trabalho, ela recebeu uma mensagem dele, dizendo que a iria matar. Ao chegar na rua, ele estava a esperando com uma faca. Seu corpo foi encontrado com um total de 19 perfurações profundas.

Rodrigo foi autuado em flagrante por feminicídio e homicídio duplamente qualificado - por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio -, e foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, onde confessou o crime.