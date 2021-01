Caso foi registrado na 12º DP (Copacabana) Reprodução/Google Mapas

Rio - Um homem ainda não identificado atacou a facadas a proprietária do apartamento em que é inquilino, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (3), durante uma briga. A mulher, que também ainda não foi identificada, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e o homem foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.



De acordo com testemunhas que estavam no local, os dois iniciaram a discussão dentro do apartamento e a confusão só terminou na calçada da Rua Siqueira Campos, na altura do número 78. O homem teria dado uma facada no braço da mulher e ficou ferido no rosto.

As investigações estão em andamento na 12ª DP (Copacabana) para apurar o fato. Os envolvidos, o locador e a locatária do imóvel, serão ouvidos na unidade policial. De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha está sendo ouvida na delegacia. Os agentes também vão analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato para auxiliar as investigações.