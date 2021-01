Corpo da vítima foi encontrado por volta das 10h deste domingo no Complexo do Alemão Twitter / Reprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 10/01/2021 17:03 | Atualizado 10/01/2021 20:56

Rio - Uma mulher, identificada apenas como Ilda, de 64 anos, foi morta a facadas na manhã deste domingo no Largo do Bulufa, no Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade. De acordo com as primeiras informações, o corpo da vítima foi encontrado com golpes de faca por volta das 10h. Ainda há informações sobre quem teria cometido o crime.

Nas redes sociais, o ativista Raull Santiago e a defensora dos Direitos Humanos, Nega Rê, informaram que a Polícia Civil teria se negado a subir na localidade por ser considerado área de risco. O DIA entrou em contato com a instituição para comentar sobre o caso. Em nota, a polícia disse que "não há possibilidade de fazer perícia no local onde a mulher foi morta sem que haja confronto com traficantes". Informou ainda que agentes estavam estudando a melhor possibilidade de entrar na região.

Além de sermos mortas a @PCERJ se negando a vir fazer a perícia na casa e no corpo de Ilda. Morremos várias vezes. Parem de nos matar — Nega Rê (@RenataTrajano1) January 10, 2021

Já a Polícia Militar relatou que agentes da UPP do local foram acionados para a ocorrência e chegando lá foi constatado o óbito. A Delegacia de Homicídios da Capital (DH/Capital) investiga a morte.

Por volta das 16h46, equipes da Defesa Civil chegaram ao local para a retirada do corpo. Ainda não há informações sobre o local e data de enterro da vítima.

Segundo um familiar de Ilda, mais cedo apenas uma ambulância esteve na localidade, porém, não foi possível recolher o corpo pois a perícia ainda não havia sido feita.