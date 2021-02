Por O Dia

Publicado 13/02/2021 21:48

Rio - Com prêmio previsto de R$ 11 milhões, a Mega-Sena foi sorteada na noite deste sábado (13), no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As seguintes dezenas foram sorteadas: 11-17-25-38-52-57. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos aqui.