Hospitais de Araraquara possuem 96% de ocupação de leitos de UTI e 100% em enfermarias

Por iG

Publicado 15/02/2021 15:25

São Paulo - A Prefeitura de Araraquara (SP) decretou lockdown no município até o fim do mês. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (15). Apenas serviços essenciais poderão funcionar e a população poderá sair de casa apenas quando necessário.



As autoridades informaram que haverá fiscalização intensa nas próximas semanas para o cumprimento do decreto. O prefeito, Edinho Silva (PT), explicou que aumento do número de casos e mortes em decorrência da Covid-19 fizeram com que a Secretaria da Saúde orientasse pelo fechamento total do comércio.

Outra preocupação é com a ocupação de leitos de enfermaria e UTI. De acordo com a secretaria, 96% dos leitos de UTI e 100% das enfermarias estão ocupados. O Governo do Estado deve se reunir com autoridades municipais, nesta semana, para aumentar a quantidade de leitos.

Na semana passada, Araraquara confirmou os primeiros casos das variantes da doença de Manaus e do Reino Unido.

Com o decreto, supermercados, padarias e postos de combustíveis poderão funcionar até às 19h, exceto estabelecimentos que abastecem serviços públicos. Apenas os trabalhadores desses setores e moradores que irão realizar compras essenciais poderão sair de casa. Em caso de descumprimento, o infrator poderá receber uma multa que varia entre R$ 120 e R$ 6 mil.

Igrejas, clubes e empresas de prática esportiva estão proibidos de abrir as portas até o fim do mês. As lojas autorizadas a abrir não podem realizar a comercialização de produtos via drive thru, modalidade que era autorizada até semana passada. Apenas empresas que possuem estrutura, como redes de fast-food, está liberada para manter o atendimento pela modalidade.

As entregas de delivery também foram liberadas pela Prefeitura.