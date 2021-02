Estudo vai analisar a capacidade da vacina Coronavac de reduzir a transmissão da covid-19 Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/02/2021 11:46

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lançou nesta quarta-feira (17) no município de Serrana (SP) o "Projeto S", estudo encabeçado pelo Instituto Butantan para analisar a capacidade da vacina Coronavac de reduzir a transmissão do novo coronavírus. Dos cerca de 45 mil habitantes do município do interior paulista, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 30 mil receberão as duas doses do imunizante, independentemente de pertencerem aos grupos prioritários.



"Este é um estudo inédito. É o primeiro estudo no mundo de imunização plena de uma comunidade, de uma cidade, com 30 mil pessoas que serão vacinadas. É a totalidade daqueles que podem ser vacinados", disse Doria durante entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. Segundo esclareceu, não participam do estudo os menores de 18 anos, grávidas, lactantes e os que não podem tomar a vacina por recomendação médica.



Doria esteve acompanhado do secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Conforme havia informado Covas na última semana, o município foi escolhido pelo número de habitantes, proximidade com centros de pesquisas e taxa de transmissão elevada do vírus. Serrana fica a menos de 25 km do centro de Ribeirão Preto, município onde funcionam centro de pesquisa e hospitais estaduais.