Por IG - Último Segundo

Publicado 17/02/2021 13:40

São Paulo - Nesta quarta-feira, o presidente do PSL, Luciano Bivar, disse que buscará as "medidas jurídicas cabíveis" para expulsar o deputado federal Daniel Silveira, preso em flagrante pela PF após publicar vídeo com ofensas e ataques aos ministros do STF. Porém, a ala bolsonarista do partido promete lutar para evitar que isso aconteça.

Segundo informações do blog da jornalista Bela Megale, o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, já entrou em contato com Antonio Rueda, vice-presidente nacional do partido, para evitar que uma medida extremada como uma expulsão ocorra: "visão da maioria da bancada é que este é o momento inadequado para se discutir isso. Pareceria um abandono".

Ainda de acordo com a publicação, o próprio Rueda já teria revelado que deve tentar colocar "panos quentes" na situação de Daniel Silveira, enquanto o Major Vitor Hugo divulgou nota afirmando que a opinião de um parlamentar "não pode ser considerada crime inafiançável".