Menino sendo socorrido após ser baleado Reprodução TV

Por iG

Publicado 17/02/2021 16:00 | Atualizado 17/02/2021 16:19

São Paulo - Na noite de terça-feira (16), um menino de nove anos foi baleado pelo amigo na cabeça com uma arma, na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. A vítima foi socorrida, encaminhada ao Hospital Ermelino Matarazzo e se encontra consciente. As informações foram apuradas pelo G1.



De acordo com as informações da polícia, o responsável pelos disparos seria um amigo da vítima, de 12 anos. A arma teria sido encontrada na casa de um vizinho e disparo acertou o rosto, atravessou a bochecha e foi até o ouvido esquerdo do menor.

Ainda segundo as informações divulgadas pelas autoridades, a criança responsável pela ação teria encontrado a chave da casa do vizinho, que mora no andar de cima, no armário de sua mãe. Com isso, os dois meninos mais um amigo, foram até o apartamento do vizinho e encontraram um revólver e um calibre 38.

Pegando o objeto para brincar, ele acabou soltando o disparo no amigo. O menino de 12 anos será indiciado por ato infracional de lesão corporal culposa e ficará sob tutela da mãe. Durante as investigações, a polícia não encontrou nenhum registro das armas e abrirá um inquérito para descobrir quem é o responsável pelas armas.

Vizinha da família, Daiane do Prado, conta o que Pedro, uma das crianças presentes relatou sobre a situação. "Ele disse que chegou na casa do amiguinho e o amiguinho falou: 'Pedro, vem aqui para ver um negócio.' Quando ele chegou lá, ele lembra que o menino pegou a arma, apontou para ele e atirou."

"Eu não sei nem o que falar. Como você deixa uma criança, de 12 anos, ter uma arma de fogo, brincar com uma arma de fogo? Muito triste. Eu só quero que meu filho fique bom, só isso", declara pai de Pedro, Ricardo Vieira Gomes.