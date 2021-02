Estudo vai analisar a capacidade da vacina Coronavac de reduzir a transmissão da covid-19 Divulgação

Por Marina Cardoso

Publicado 17/02/2021 15:57 | Atualizado 17/02/2021 15:58

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta quarta-feira, dia 17, que o Instituto Butantan vai entregar mais um lote com 3,4 milhões de doses da vacina CoronaVac para o governo federal na próxima terça-feira, dia 23.

Na coletiva de imprensa, Doria anunciou também que a entrega de mais 54 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde será antecipada em um mês, portanto com previsão para a entrega ocorrer até agosto. Nesta terça-feira, o instituto e a pasta assinaram um contrato para a liberação desse montante total de imunizantes para todo o país.

Pelo novo acordo firmado, a carga adicional de 54 milhões de doses se soma às 46 milhões que o instituto do governo do Estado já havia se comprometido a fornecer ao PNI (Plano Nacional de Imuniuzações). totalizando 100 milhões de vacinas produzidas em São Paulo.

“O Instituto Butantan está trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, para produzir as vacinas que estão imunizando os brasileiros. Nove em cada dez brasileiros, neste momento, estão sendo vacinados com a vacina do Butantan”, afirmou o governador de SP.

Porém, na coletiva, Doria disse que o Ministério da Saúde precisa liberar mais vacinas. "O ministério necessita viabilizar mais imunizantes. Faço aqui um apelo para que a Saúde disponibilize para todos os governos estaduais. É inaceitável que tenhamos capitais sem vacina e outras algumas na fase final de doses", disse ele.

"Neste momento, é a única vacina que está sendo usada em grande volume no Brasil. Isso traz uma responsabilidade muito grande para o Butantan", declarou Dimas Covas, Diretor do Butantan.

Até agora, o Butantan já entregou total de 9,8 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde. Em janeiro, foram 6 milhões no dia 17, 900 mil no dia 22, enquanto no dia 29, o governo liberou mais 1,8 milhão. Em fevereiro, foram enviadas outras 1,1 milhão de doses no último dia 5.



Já a partir do próximo dia 23, o Butantan começa a liberar parte da carga de 17,3 milhões de doses fabricadas com o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) enviado neste mês pelo laboratório chinês Sinovac. Foram entregues 11 mil litros de matéria-prima para a produção das vacinas em São Paulo. O governo de SP já solicitou uma nova remessa de insumo. Desta vez, o pedido foi de 8 mil litros de matéria-prima.