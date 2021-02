"O governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão, como conselheiro de administração e presidente da Petrobras", informa o comunicado publicado por bolsonaro Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 19/02/2021 19:55 | Atualizado 19/02/2021 20:06

Rio - O atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna. O anúncio foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, em uma rede social. A decisão foi divulgada um dia após Bolsonaro criticar a empresa pela alta no preço dos combustíveis e afirmar que iria zerar os impostos federais sobre o diesel durante dois meses

"O governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão, como conselheiro de administração e presidente da Petrobras, após o encerramento do ciclo, superior a dois anos, do atual presidente, senhor Roberto Castello Branco", diz o comunicado atribuído ao Ministério de Minas e Energia publicado pelo presidente.

O conselho de administração da Petrobras ainda precisa aprovar o nome indicado, podendo barrar essa indicação. O governo, porém, tem maioria no colegiado de 11 membros. Luna é um general da reserva do Exército Brasileiro, foi Ministro da Defesa entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019.



O temor de interferência política na Petrobras, com ameaça reiterada do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da estatal, fez as ações da petroleira caírem hoje, somadas, mais de 14,5% na Bolsa brasileira, a B3. No total, a empresa perdeu quase R$ 30 bilhões em valor de mercado.

Nesta quinta-feira, em sua tradicional live, Bolsonaro informou que a partir de março alíquota federal sobre o diesel será zerada. "A partir de 1º de março não haverá qualquer imposto federal no diesel. Nesses dois meses, vamos estudar uma maneira definitiva de zerar esse imposto até para ajudar a contrabalancear esse aumento excessivo da Petrobras", declarou.



Em seguida, o chefe do Executivo chegou a disparar críticas contra o presidente da Petrobras, Roberto Castello. "Se você vai pra cima da Petrobras, ela fala: opa, não é obrigação minha. Ou como disse o presidente da Petrobras outro dia: eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, aumento o preço".

*Com informações do Estadão Conteúdo