Por O Dia

Publicado 21/02/2021 14:49

O Conselho de Ética da Câmara irá avaliar na próxima terça-feira o caso envolvendo a deputada Flordelis (PSD-RJ). Ela é apontada como mandante do assassinato do marido, o pastar Anderson do Carmo. No mesmo dia será instaurado o processo contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).

De acordo com informações divulgadas pela Globonews, o presidente do conselho, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), recebeu na noite da última sexta-feira a representação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. O deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), corregedor da Câmara dos Deputados, já havia apresentado em outubro do ano passado um parecer recomendando o envio do processo de Flordelis para o Conselho de Ética.

O conselho estava com as suas atividades suspensas desde o início da pandemia da Covid-19, mas foi reativado no dia 17 de fevereiro pela Mesa Diretora da Câmara para avaliar o caso do deputado Daniel Silveira.