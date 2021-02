Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:39 | Atualizado 24/02/2021 15:49

Rio - A deputada federal Flordelis (PSD) recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira, após ser hospitalizada por "excesso de medicação" . De acordo com a assessoria da parlamentar, ela deu entrada na emergência do Hospital Niterói Dor em Icaraí, na noite de terça-feira (23), e foi encaminhada para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde passou por uma lavagem estomacal. O incidente aconteceu horas após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de afastá-la do cargo de deputada federal . A decisão, que passará pelo plenário da Câmara dos Deputados para decidir se será mantida, é para que a parlamentar fique afastada de qualquer função pública até seu julgamento em processo.Além do relator do processo na 2ª Câmara Criminal, desembargador Celso Ferreira Filho, votaram a favor do afastamento da parlamentar o desembargador Antonio José Ferreira de Carvalho e a desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta.Anderson do Carmo tinha 41 anos e era casado por mais de 20 anos com Flordelis. Juntos, criaram 55 filhos, 51 deles adotivos. O líder religioso e a deputada tinham apenas um filho biológico, Daniel dos Santos. Outros três eram de antigos relacionamentos dela.O pastor foi brutalmente assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho. O crime aconteceu na garagem da casa da família, em Niterói, na Região Metropolitana da Rio. Anderson do Carmo chegou a ser socorrido e levado para o um hospital particular, onde chegou sem vida. Segundo o laudo da necrópsia, o corpo apresentava 30 perfurações provocadas por arma de fogo.