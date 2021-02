Vacinas contra a covid-19 chegam no Amazonas Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:38

Rio - As 76 mil doses de vacina que foram enviadas por engano ao Amapá chegaram no Amazonas na madrugada desta quinta-feira, no Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, tendo sido recebidas pelo governador Wilson Lima. As informações são do G1.

As doses se somam às outras duas mil que haviam chegado na quarta-feira, totalizando as 78 mil doses prometidas ao Estado pelo Ministério da Saúde.

"Vacina é a nossa prioridade. Hoje o Amazonas recebe mais 78 mil doses que serão distribuídas amanhã mesmo para que a vacinação de novos grupos inicie o quanto antes. Estamos trabalhando dia e noite para viabilizar o maior número de doses possíveis nos próximos dias", escreveu o governador em seu Twitter. Ele não especificou, contudo, datas para a vacinação.

As doses desta remessa serão usadas para a vacinação de idosos entre 60 e 69 anos, segundo Lima. O Amazonas deverá receber também, ainda nesta semana, mais 42 mil doses da CoronaVac, totalizando 120 mil doses de vacina contra a covid-19.

