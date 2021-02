Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas Divulgação

Rio - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fez uma previsão pessimista para a pandemia no Brasil. De acordo com ele, a pandemia no país deve piorar. Além disso, Covas ainda revelou que teme que situações que aconteceram no Amazonas e em Araraquara, no interior de São Paulo, deixem de ser casos isolados e passem a ser um cenário nacional.

Ainda de acordo com Dimas Covas, as novas variantes têm transmissão de 30% a 50% mais rápida. "As novas variantes têm taxa de transmissão maior - pelo menos 30% a 50% mais rápidas - e ainda temos a possibilidade que elas possam ser mais agressivas. Isso têm explicado por que em janeiro e fevereiro estamos batendo recordes. Na minha visão, isso deve piorar um pouco pois, embora estejamos fazendo a vacinação, a velocidade da epidemia é maior", explicou ele durante entrevista a GloboNews.

Covas também frisou que o mais importante agora é controlar a disseminação do vírus. "Embora a vacinação seja importante, o mais importante agora é controlar a disseminação do vírus e impedir a circulação das variantes, que podem se tornar as dominantes. Se não agirmos rapidamente podemos ser impactados de forma mais negativa do que na primeira onda", declarou.