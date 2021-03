Presidente Jair Bolsonaro Isac Nóbrega/PR

Por iG

Publicado 01/03/2021 14:27 | Atualizado 01/03/2021 14:28

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou nesta segunda-feira (01) que não errou nenhuma previsão desde março de 2020 - período em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o início da pandemia de Covid-19 - ao falar com apoiadores sobre os efeitos negativos provocados pelo isolamento social. A entrevista está disponível no vídeo abaixo:



Bolsonaro: "Desculpa aí, pessoal. Não vou falar de mim, mas não errei nenhuma [previsão] desde março do ano passado. E não precisa ser inteligente para entender isso, tem que ter o mínimo de caráter".

O Presidente da República ainda aproveitou para criticar as medidas restritivas impostas pelos governadores, sem citar nomes: "Se eu não me engano, nove estados estão fechando tudo. Não deu certo no ano passado".