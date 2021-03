Instituto Butantan atrasa entrega de dados sobre CoronaVac para Anvisa Foto: Reprodução.

Por iG

Publicado 01/03/2021 16:59

São Paulo - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobrou o Instituto Butantan sobre os relatórios de imunogenicidade - capacidade da vacina em produzir anticorpos - da CoronaVac que deveriam ter sido entregues no último domingo (28) e estão atrasados.



Ao aprovar o uso emergencial da CoronaVac, no dia 17 de janeiro, a Anvisa determinou que as informações e dados adicionais fossem teriam de ser entregues no final de fevereiro.

O Instituto Butantan emitiu uma nota solicitando a prorrogação do prazo de entrega dos relatórios, e argumentou que "o principal motivo do atraso foi a dificuldade de disponibilidade e importação dos insumos e reagentes necessários para a conclusão dos estudos".

Com o não cumprimento das normas, a Anvisa pode revogar o uso emergencial da CoronaVac. Essa possibilidade, porém, ainda não está sendo cogitada pela agência nacional.