Em colapso, Santa Catarina vai transferir pacientes com covid-19 para o ES

Publicado 02/03/2021 08:58

Rio - Enquanto a pandemia da covid-19 avança pela Brasil, o Estado de Santa Catarina anunciou que irá transferir pacientes em tratamento contra a covid-19 para o Espírito Santo. Ao todo, serão 16 pacientes transferidos nos próximos dias, começando já nesta terça-feira, segundo comunicado da Secretaria Estadual de Saúde de SC. As informações são do G1.

Santa Catarina vive o colapso de seu sistema de saúde, com recorde de ocupação de leitos, superlotação de seus hospitais e uma fila de mais de 200 pessoas esperando por um leito de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo o secretário de Saúde de SC, André Motta, a ação irá priorizar pacientes que estão internados no Hospital Regional do Oeste (HRO) com indicação para transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o transporte será feito em Chapecó, por aviões do Batalhão de Operações de Aéreas (BOA) com a ajuda de uma empresa terceirizada contratada.

No momento, a ocupações dos leitos de UTI no ES é de 75,65%, segundo os últimos dados divulgados. O estado já recebeu 36 pacientes transferidos de Manaus em janeiros - destes, 6 morreram durante o tratamento no Estado.