Governo de Alagoas pretende duplicar 300 quilômetros de rodovias até 2022 Divulgação/Agência Alagoas

Publicado 03/03/2021 13:11

Maceió - O Governo do Estado de Alagoas anunciou que pretende duplicar ao menos 300 quilômetros de rodovias até 2022. Ainda de acordo com o governo, até o momento, as obras de duplicação da AL-220 entre São Miguel dos Campos e Arapiraca, tem 90% dos serviços concluídos. Já a AL-110, entre Arapiraca e São Sebastião foi iniciada.



Na região Metropolitana, seguem em andamento a duplicação da AL-101 Norte, no trecho entre Jacarecica e Garça Torta, com 3,6 quilômetros e 85% dos serviços concluídos, e a implantação de rodovia duplicada da AL-405, Aeroporto – Benedito Bentes, com 12 quilômetros, com 95% dos trabalhos concluídos, na região Metropolitana de Maceió.



Além dessas, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-AL), já deram início ao processo licitatório de outras grandes obras, como a continuação da duplicação da AL-220, ligando Arapiraca a Delmiro Gouveia, com 165 quilômetros de extensão, interligando o estado de Leste a Oeste por rodovia 100% duplicada; a continuação da duplicação da rodovia AL-101 Norte, no trecho entre a Garça Torta e a Barra de Santo Antônio, com 29 quilômetros de extensão; e a duplicação da rodovia AL-115, ligando Arapiraca a Palmeira dos Índios, com 38 quilômetros de extensão.

"Estamos prevendo ter duplicado aproximadamente 400 quilômetros de rodovias até o final de 2022. Alagoas se transformou num verdadeiro canteiro de obras, com reconstrução e implantação de rodovias, pavimentação de vias urbanas e, sobretudo, duplicações de estradas, que significam, além de segurança viária para população, mais progresso para todo o Estado”, afirmou Mosart Amaral, secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano.