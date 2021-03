Jair Bolsonaro AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/03/2021 13:31

Brasília - Depois de desistir de fazer um comunicado em rede nacional nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve tratar da pandemia da covid-19 e das vacinas em seu próximo pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. "O assunto (do pronunciamento), quando tiver, vai ser a pandemia, vacinas", disse em conversa com apoiadores na manhã desta quarta-feira na saída do Palácio da Alvorada. Questionado sobre a data do comunicado, Bolsonaro evitou dizer: "vai ficar a dúvida aí".



Na conversa com apoiadores, o presidente também voltou a dizer que o Brasil é o País que mais tem vacinado sua população e que novas doses da vacina devem chegar neste mês. "O Brasil é um país que em valores absolutos mais está vacinando", afirmou. Segundo o presidente, o País deve contar mais 22 milhões de doses da vacina em março e outras 40 milhões em abril.



O foco nos imunizantes marca uma mudança de discurso do chefe do Executivo, que no ano passado questionava a eficácia e segurança das vacinas. Recentemente, contudo, Bolsonaro tem dado declarações favoráveis aos imunizantes. Em 8 de fevereiro, ele atribuiu à vacinação maiores chances de retomada da economia.



"O País então está mais avançado nisso. Assinei no ano passado uma MP (medida provisória) deixando R$ 20 bilhões para comprar a vacina. Então nós estamos fazendo o dever de casa", afirmou.



Bolsonaro também renovou as críticas à imprensa e indicou que a mídia criou "pânico" na população. Ontem, também em conversa com apoiadores, Bolsonaro minimizou o número de mortes pela covid-19 no País, que já ultrapassa os 255 mil óbitos pela doença.



"Para a mídia, o vírus sou eu", disse. O mandatário também se queixou mais uma vez de medidas de restrição e fechamento adotadas para conter a disseminação do vírus. "Criaram o pânico. O problema está aí, lamentamos, mas você não pode viver em pânico. Que nem a política, de novo, do fique em casa, o pessoal vai morrer de fome, de depressão?", indagou.



Spray



Bolsonaro reiterou ainda que uma comitiva brasileira deve ir a Israel no próximo sábado, dia 6, para tratar da adesão aos testes de um medicamento (EXO-CD24) em spray usado para tratar pacientes com a covid-19. A comitiva deve ser recebida pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.



"As primeiras informações (sobre o remédio) são as melhores possíveis, então vamos ver se a gente consegue assinar o acordo e começar a aplicar a terceira fase (de testes do medicamento) no Brasil. E é para quem está em estado grave, então dificilmente alguém vai, no meu entender, se opor a esse tratamento", afirmou.