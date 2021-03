Por IG Saúde

Publicado 03/03/2021 17:21 | Atualizado 03/03/2021 17:21

Rio - Após anunciar a intenção de compra de doses da vacina Pfizer contra a covid-19 , o Ministério da Saúde afirmou que também deve seguir com o contrato do laboratório Janssen-Cilag, do grupo Johnson & Johnson. Ainda não há informações, porém, sobre o número de doses que deve ser adquirido."Número de doses vai depender de quanto as farmacêuticas poderão disponibilizar. Mas a intenção é comprar todas as doses disponíveis", afirmou fonte próxima ao ministro em entrevista ao portal CNN. De acordo com o governo, a ordem para prosseguimento com a compra foi feita pelo ministro Eduardo Pazuello.