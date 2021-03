A prefeitura de Rio Bananal (ES) informou que 133 doses da Coronavac foram perdidas Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 19:07

Nesta quarta-feira, o Governo de São Paulo liberou mais 900 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Desde o dia 23 de fevereiro o Butantan já disponibilizou 4,6 milhões de frascos. Com isso, o total de vacinas disponibilizadas pelo Butantan ao PNI chega a 14,45 milhões de doses desde o início das entregas, em 17 de janeiro.



No dia 5 de fevereiro, o Butantan já havia distribuído 1,1 milhão de doses ao PNI. Em janeiro foram entregues 8,7 milhões.



As doses enviadas em fevereiro fazem parte do lote de imunizantes envasados no Butantan com o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) enviado pela Sinovac Life Science, da China. O Instituto vem realizando uma força-tarefa para seguir envasando, em ritmo acelerado, doses para a entrega ao PNI. Uma das ações do Butantan foi, por exemplo, dobrar seu quadro de funcionários na linha de envase para atender a urgência necessária para o momento.



Até o final de março serão entregues 21 milhões de doses da vacina e, até 30 de abril o número de vacinas disponibilizadas ao PNI somará 46 milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto.



Entregas da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde:



17/1 – 6 milhões

22/1 – 900 mil

29/1 – 1,8 milhão

5/2 – 1,1 milhão

23/2 – 1,2 milhão

24/2 – 900 mil

25/2 – 453 mil

26/2 – 600 mil

28/2 – 600 mil

3/3 – 900 mil