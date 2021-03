Acordo é parcial e uma nova audiência está marcada para o próximo dia 23 Reprodução/Internet

Minas Gerais - A Vale vai indenizar aproximadamente 200 famílias que tiveram que deixar suas casas, em Barão dos Cocais, em Minas Gerais. Os afetados vão receber até três salários mínimos por mês. O caso aconteceu em fevereiro de 2019, quando 492 pessoas saíram de suas residências durante a madrugada, após a barragem sul superior da mina Gongo Soco não receber o atestado de estabilidade.



O acordo é parcial e uma nova audiência está marcada para o próximo dia 23. Participaram da audiência os Ministérios Público Estadual e Federal, além da Defensoria Pública estadual. Enquanto a nova audiência não acontece, os atingidos que vivem na zona de autossalvamento receberão três salários mínimos por adulto, um e meio por adolescente e três quartos do salário mínimo por criança. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), os valores devidos pela mineradora serão pagos em duas parcelas, correspondentes à metade do valor, cada uma delas.



O primeiro pagamento deve acontecer em até 15 dias, contando a partir desta quarta-feira (3). Já o segundo pagamento, em até 45 dias após a quitação da primeira. Ainda conforme TJMG, o processo que trata do caso fica suspenso até a conclusão do acordo. Segundo o Ministério Público Estadual, esses valores não vão ser descontados de indenizações individuais ou da reparação socioeconômica e nem têm relação com pagamentos emergenciais já efetuados.

Procurada, a Vale ainda não se pronunciou.