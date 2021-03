Policia legislativa - paga com dinheiro público - realiza segurança particular da mansão de Flávio Bolsonaro Reprodução

Por iG

Publicado 04/03/2021 13:29

Brasília - A mansão de R$6 milhões adquirida pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) agitou o noticiário nesta semana. Nessa manhã, mais uma novidade. A segurança do imóvel está sendo realizada pela polícia legislativa do Senado Federal. As informações são do jornalista Guilherme Amado.



Próximo à entrada do condomínio Ouro Branco, localizado no bairro mais nobre do Distrito Federal, um carro da polícia legislativa realizava a segurança particular - paga com o dinheiro público - da mansão.

Questionada sobre o por que do carro da polícia legislativa amanhecer à frente do imóvel de Flávio Bolsonaro, o Senado Federal se recusou a dar uma resposta.