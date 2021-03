Avião no momento em que já estava pousado se choca com jumento na pista de pouso Reprodução

Foi confirmada a morte de um dos jumentos envolvidos no acidente com um avião da Casa Militar do Governador da Bahia. A aeronave carregava doses da vacina contra o novo coronavírus para a cidade de Ibotirama, na região oeste do estado, e se chocou com os animais logo após o pouso na pista do aeródromo da cidade. As caixas que carregavam os imunizantes não foram danificadas.

Segundo o portal UOL, a informação de que um dos animais atingidos não resistiu e morreu no local foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia. Segundo a 28ª Companhia Independente da PM, de Ibotirama, outro jumento que também foi atingido sobreviveu.

Nas redes sociais, o prefeito do município, Laércio Santana, lamentou o ocorrido e afirmou que vai tomar as medidas cabíveis para que não haja nova invasão de animais no aeródromo.

Vacinas preservadas

O choque da aeronave com os animais aconteceu na manhã de quarta-feira (3). Quatro caixas com vacinas contra a covid-19 foram transportadas para a cidade da região oeste da Bahia.

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), não ocorreram problemas com o piloto e nem com as doses dos imunizantes. A aeronave sofreu algumas danificações e outro avião foi designado para dar seguimento ao transporte das doses da vacina contra a covid-19.

De acordo com a Sebab, o incidente não causou nenhum tipo de atraso no plano de distribuição. Porém, devido a logística, as cidades de Barreiras, Santa Maria da Vitória e Guanambi, da região oeste do estado, deverão receber suas doses com atraso.