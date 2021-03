Carro capotou no Centro do Rio Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 07:50

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, morreu na madrugada desta terça-feira, após capotar o carro que dirigia no Centro do Rio. A motorista foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe as causas do acidente.

O acidente aconteceu na Rua Pinto de Azevedo, altura da Afonso Cavalcante, próximo à sede da Prefeitura.