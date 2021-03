Homem é preso por contaminar carros com Covid-19; é a segunda vez que ele é detido Reprodução

Por iG

Publicado 04/03/2021 17:32

Porto Alegre - Um homem foi preso em Planalto, no Rio Grande do Sul, após ser flagrado passando a mão nos vidros e nas maçanetas de carros estacionados para "contaminá-los" com Covid-19.



A Brigada Militar encontrou o cidadão após denúncias anônimas feitas por moradores da região. Assim que detido, fez o teste e foi constatada a infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Ele foi levado para cumprir isolamento social em casa, mas fugiu e foi encontrado, dessa vez em Iraí - a 33 km de Planalto -, novamente infectando carros. Dessa vez, ele foi isolado em hospital.

Ao G1, o sargento da Brigada Militar Jonas Adriano Nicola disse que não se sabe qual a intenção por trás do ato. "Não sabemos se teve dolo ou culpa na conduta dele. A gente não sabe se ele faz algum tratamento psiquiátrico ou se sofre algum distúrbio", declarou.

O prefeito de Planalto disse que não há confirmação de problemas de saúde mental.

Até esta quinta-feira (4), Planalto tem 398 casos confirmados de Covid-19 e oito mortes em decorrência da doença.