Flávia Andrade e a irmã Pryscila foram contaminadas após terem comido um peixe. A veterinária não resistiu e morreu

Publicado 04/03/2021 18:53

Recife - A irmã de Pryscila Andrade, veterinária que morreu devido à Síndrome de Haff, conhecida popularmente como “doença da urina preta”, após comer peixe, comentou o caso através de um vídeo nas redes sociais.

Na publicação, Flávia Andrade, de 36 anos, contou o que aconteceu após as duas terem consumido peixe da espécie arabaiana infectado. Segundo Flávia, ela, a irmã, seu filho e duas empregadas domésticas comeram do alimento e todos se sentiram mal após a ingestão do item.

“Meu filho teve diarreia e as secretárias ficaram com dor nas costas. Eu senti dores no corpo, enjoo, diarreia, e minha irmã ficou com muita dor e falta de ar. Ela ficou com o fígado, os rins e o pulmão com problemas”, revelou.

Ainda de acordo com Flávia, conforme as dores foram aumentando, Pryscila Andrade foi ficando paralisada. “Quando a gente foi socorrer Pryscila, ela estava com fortes dores, não conseguia se mexer de tanta dor. Ela ficou paralisada porque não conseguia nem que tocasse nela. Eu também comecei a apresentar os sintomas, fiquei da nuca para o quadril paralisada com muita dor, eu não conseguia mais andar. Eu pensei que fosse um estresse devido à situação, por estar vendo minha irmã daquele jeito”.

Flávia também chegou a ser internada no Real Hospital Português por conta da infecção, mas se recuperou. Já Pryscila foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade e não resistiu.

