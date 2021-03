Jair Bolsonaro AFP

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 20:41 | Atualizado 04/03/2021 20:46

Belo Horizonte - João Reginaldo da Silva Júnior, 24 anos, foi preso após fazer uma publicação nas redes sociais sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) a Uberlândia, em Minas Gerais. De acordo com a polícia, a postagem foi considerada uma incitação à prática de crime contra segurança nacional.

A publicação pela qual João foi preso dizia: "Gente, Bolsonaro em Udia amanhã... Alguém fecha virar herói nacional?". Ainda segundo a polícia, a prisão do jovem ocorreu após o serviço de inteligência da corporação fazer rastreamento nas redes sociais e identificar o teor do que foi escrito como ameaças que poderiam se concretizar durante a sua passagem do Chefe do Executivo pela cidade. Bolsonaro foi esfaqueado em setembro de 2018 durante campanha eleitoral na cidade de Juiz de Fora, também em Minas.

Depois de detido, João foi encaminhado a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia, onde teve a prisão ratificada pelo delegado federal Laerte Vieira Gonçalves Neto e levado para o Presídio Uberlândia 1.

Entretanto, por volta das 18h30, ele foi liberado por alvará de soltura. A família disse que aguarda a liberação do jovem e a orientação do advogado sobre se darão declaração sobre o caso.