Na manhã desta segunda-feira, Olinda Bolsonaro, de 93 anos, mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), recebeu a segunda dose da CoronaVac - vacina contra o coronavírus produzida pelo Instituto Butantan. A idosa foi vacinada por volta das 10h30, em sua casa, no município de Eldorado (SP), 24 dias após a primeira aplicação, no dia 12 de fevereiro. Vale destacar que o chefe do Executivo criticou diversas vezes o imunizante, chamado por ele de 'vacina chinesa'; relembre os momentos abaixo.

Em entrevista coletiva nesta segunda, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou que a senhora recebeu a CoronaVac. “Dona Olinda Bolsonaro, a senhora está salva com a vacina do Butantan. As duas doses da vacina do Butantan que salvam a senhora, a senhora deu um exemplo de amor à vida”, afirmou Doria.

Quando dona Olinda tomou a primeira dose, no mês passado, Bolsonaro disse que ela teria recebido o imunizante de Oxford/AstraZeneca, e não a CoronaVac. Na ocasião, ele afirmou que, após a aplicação da vacina, um funcionário do atendimento de saúde teria rasgado o cartão de vacinação dela e entregado outro com uma identificação do Butantan.

Após a polêmica, a prefeitura de Eldorado informou, no último dia 19, que iria instaurar sindicância administrativa para apurar o relato do presidente sobre o suposto cartão rasgado. Na época, o governo do Estado de São Paulo, ao comentar sobre o caso, afirmou, por meio de nota, que não divulga dados individualizados dos vacinados, "mesmo sabendo que nove em cada 10 vacinas contra o coronavírus distribuídas no Brasil são produzidas pelo Instituto Butantan (Coronavac)".

'Não será comprada'

No dia 21 de outubro do ano passado, o mandatário afirmou que a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac "não será comprada" pelo governo brasileiro. Em publicação no Facebook, Bolsonaro classificou o imunizante como "a vacina chinesa de João Dória (sic)", governador de SP e seu desafeto político, que negociou o produto com a farmacêutica, sem esperar pela aquisição do Ministério da Saúde.

'Eficácia lá embaixo'

Em outro episódio, o presidente levantou dúvidas sobre a eficácia da CoronaVac: "A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né?" , disse Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais, em 24 de dezembro. "Não vou divulgar porcentual aqui, porque se eu errar 0,001% eu vou apanhar da mídia, mas parece que o porcentual tá lá embaixo levando-se em consideração a outra", indicou.

Na época, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram que o imunizante superou o índice mínimo de eficácia exigido pelas agências regulatórias (50%). A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) afirmou em janeiro, quando aprovou o uso emergencial da CoronaVac, que há dados robustos sobre a sua segurança. A agência também esclareceu que o imunizante não apresentou reações adversas graves durante seu desenvolvimento.

