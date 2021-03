Arthur Lira (PP-AL) Michel Jesus/agência Câmara

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:41 | Atualizado 08/03/2021 16:42

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se manifestou, na tarde desta segunda-feira, logo após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desta forma, Lula passa a se tornar elegível para concorrer a cargos políticos.

Em uma publicação no Twitter, o presidente da Câmara se questinou sobre a decisão do ministro do STF. "Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!", disse o presidente da Câmara dos Deputados.

Publicidade