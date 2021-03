Por iG

Publicado 09/03/2021 15:52 | Atualizado 09/03/2021 15:56

Em sessão do Supremo Tribunal Federal que julga a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos de julgamento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, o ministro Gilmar Mendes alegou que a Justiça Federal vive uma "imensa crise" e que havia, ali, a oportunidade de ser realizada uma reformulação.

Ainda durante sua fala, o ministro atrelou a crise na justiça ao "fenômeno de Curitiba" ao nacionalizar os julgamentos e se tornar um "juiz universal".

Após tecer suas críticas, Gilmar Mendes citou a 7ª Vara do Rio de Janeiro, que tem como juiz Marcelo Bretas, e disse "não entender como esse escândalo não veio à tona".