Lula realiza discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/03/2021 14:00 | Atualizado 10/03/2021 14:02

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quarta-feira (10), um discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anular as condenações realizadas pela força-tareja da Operação Lava Jato.



Questionado sobre uma possível candidatura em 2022, Lula desconversou e afirmou que sua "cabeça não tem tempo para pensar em candidatura". Mesmo assim, o presidente disse que, após tomar as duas doses da vacina, ele irá percorrer o país.

Ainda segundo o petista, "tem momento pra tudo. A gente não pode ficar respondendo à insistência da imprensa se a gente vai ser candidato".