WhatsApp detecta envio em massa de mensagens após decisão do STF sobre condenação de Lula reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:55

Rio - O WhatsApp identificou o disparo de mensagens em massa depois do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular as condenações contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Segundo a plataforma, os disparos ocorreram na manhã desta quarta-feira (10) e os números identificados foram banidos.



As mensagens foram disparadas por celulares com DDDs de Minas Gerais, Goiás, Pará e Rio de Janeiro, informou o jornal O Globo. Procurada, a plataforma disse que "não tolera o disparo de mensagens em massa em sua plataforma".

Publicidade

"A empresa identifica e prontamente bane contas envolvidas neste tipo de prática por violação de seus Termos de Serviço. As contas reportadas foram banidas pelo sistema automático de integridade da empresa, após a identificação deste comportamento abusivo. O WhatsApp reforça seu compromisso com a natureza privada das comunicações na plataforma e a proteção de seus usuários contra práticas maliciosas de terceiros", diz a nota enviada à imprensa.