IAB se une à OAB e defende investigação contra Bolsonaro e Pazuello

Entidades pedem a apuração sobre as responsabilidades, administrativa e criminal, do presidente, do ministro da Saúde e demais autoridades sobre 'ações e omissões' no combate à pandemia

Publicado 11/03/2021 11:54 | Atualizado há 13 minutos