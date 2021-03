O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reduziu novamente a previsão de vacinas anticovid para março Agência Brasil

Por O Dia*

Publicado 11/03/2021 13:10 | Atualizado 11/03/2021 13:41

Brasília - Pela quinta vez, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reduziu a previsão de vacinas contra a covid-19 que serão distribuídas aos estados e municípios neste mês. Segundo Pazuello, a nova previsão é ter entre 22 e 25 milhões de doses em março. Na última segunda-feira, a estimativa anunciada pelo ministro era de ter "entre 25 e 28 milhões" . Inicialmente, a Saúde projetou enviar neste mês 46 milhões de doses de imunizantes contra o coronavírus.

Ainda nesta quarta-feira, o general minimizou a queda de doses previstas, afirmando ser não uma redução, mas "uma garantia com possibilidade de ir além". "Nós temos garantidas para março entre 22 e 25 milhões de doses, podendo chegar até 38 milhões de doses. São números realmente impactantes e que vão fazer a diferença na nossa campanha de vacinação", afirmou Pazuello.

Ele justificou o porquê da diminuição de doses previstas, alegando dificuldades com laboratórios internacionais. "Não é simples, como é receber do Butantan ou da Fiocruz ", disse.



Alteração no número de entregas de vacinas



- 46 milhões - previsão feita em fevereiro



- 38 milhões - previsão do início de março



- 30 milhões - previsão de sábado (6)



- 25 a 28 milhões - nesta segunda (8)

- 22 a 25 milhões - nesta quarta-feira (10)

Procurado, o Ministério da Saúde não respondeu até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do iG Saúde

