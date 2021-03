Polícia interrompe balada clandestina com mais de 150 pessoas em SP

Brasil

Câmara mantém limite de R$ 44 bi para auxílio emergencial por 338 votos a 143

Pedido de supressão desse teto foi apresentado pela bancada do PCdoB e recebeu apoio de integrantes da Frente Parlamentar da Renda Básica, que queriam derrubar o limite para garantir que as famílias tenham assegurados direitos básicos em meio à escalada no número de novos casos e óbitos por covid-19

Publicado há 10 horas