Por iG

Publicado 12/03/2021 16:30 | Atualizado 12/03/2021 16:42

O senador Major Olímpio (PSL-SP) de 58 anos, foi entubado na UTI de hospital particular em São Paulo, em estado grave, porém estável. Infectado pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), o político está internado desde o dia 3 de março.

No dia 5, dois dias após a internação, a assessoria do senador negou que ele tivesse sido entubado. "Os médicos o transferiram para a UTI por conta da gravidade do quadro, mas não houve necessidade de intubação", foi afirmado na nota.

No último sábado (6), com um agravamento no quadro, Olímpio teve de ser entubado. Na terça (9), ao apresentar melhora, foi extubado. Todavia, no dia seguinte, o quadro clínico voltou a agravar e o senador teve de passar pelo procedimento novamente.

Nesta sexta (12), a assessoria publicou mensagem nas redes sociais informando que o quadro do Major “segue estável, mas requer cuidados”.

A família do senador Major Olimpio informa que seu quadro segue estável, mas requer cuidados. Pedimos a imprensa que respeite o momento, que será de recolhimento e de foco no tratamento. Continuemos em oração pelo seu restabelecimento e de todos neste momento. Deus os abençoe! — Major Olimpio (@majorolimpio) March 12, 2021

Na semana passada, Major Olímpio chegou a participar de sessão no Congresso que discutia a PEC emergencial. Por videochamada, o senador estava em um leito hospitalar.

Na quarta da semana passada (3) o senador participou de sessão em uma cama de hospital reprodução/tv senado

O líder do PSL no Senado Federal foi um dos três senadores que foram diagnosticados com Covid-19 após uma “romaria” de prefeitos ter sido feita no Congresso Nacional.

Um dos assessores de imprensa de Olímpio também testou positivo para a doença e teve de ser internado. Com 80% dos pulmões comprometidos, está intubado.