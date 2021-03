Após mudar discurso, Eduardo Bolsonaro posta desenho de Zé Gotinha segurando seringa

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Cleia Viana/Câmara dos Deputados

São Paulo - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) , filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), postou em seu Twitter nesta sexta-feira uma imagem do zé gotinha, personagem símbolo da vacinação do Brasil, segurando uma seringa como se fosse um fuzil.

Na legenda da imagem, a seguinte frase: "Nossa arma é a vacina".



A publicação vem dois dias depois do ex-presidente Lula dizer, em seu primeiro discurso após ter suas condenações na Lava-jato anuladas, que Bolsonaro tinha mandado o Zé Gotinha embora "porque achou que ele era petista".



"Na minha época, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em três meses. Cadê o Zé Gotinha? Bolsonaro mandou embora, porque achou que era petista", disse o ex-presidente.

Nos últimos dias, Bolsonaro e seus filhos têm se comportado de maneira diferente de outrora em relação à pandemia. O presidente utilizou máscara durante cerimônia no Planalto, e seu filho Flávio Bolsonaro, senador pelo RJ, disseminou mensagem em apoio à vacinação.