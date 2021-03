Ministro Edson Fachin anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava-Jato Rosinei Coutinho / STF

Por iG Último Segundo

Publicado 13/03/2021 08:24 | Atualizado 13/03/2021 08:44

Após decidir manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava-Jato, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse em entrevista ao Uol que não pode negar a Lula o mesmo tratamento dado a outros políticos acusados criminalmente.

Ao comentar a decisão, o ministro disse que a fez mantendo "o compromisso de julgar as ações da Lava Jato com celeridade". O habeas corpus de Lula foi protocolado há cerca de quatro meses, em novembro de 2020.



Sobre o impacto de suas decisões, o magistrado disse que é responsável por elas, mas que não as fundamenta "apenas e diretamente nas consequências que elas terão".



A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão de anular as provas de Lula, mas Fachin negou o recurso. Agora, Lula tem cinco dias para se manifestar a respeito do recurso da procuradoria. Depois, como determinado por Fachin, a ação será analisada pelo plenário do Supremo.