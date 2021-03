As doses estão sendo negociadas pelo consórcio de governadores junto ao Fundo Russo de Investimento Direto e o acordo deve ser fechado na próxima semana AFP

Por IG Saúde

Publicado 13/03/2021 17:02

Rio - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), disse neste sábado que as 37 milhões de doses da Sputnik V, vacina contra covid-19 negociadas pelos governadores do Nordeste devem ser distribuídas a todos os estados do país pelo Ministério da Saúde .



Os governadores dos estados do Nordeste se reuniram na manhã deste sábado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e entraram no acordo de que as doses serão integradas ao Plano Nacional de Imunizações (PNI).

As doses estão sendo negociadas pelo consórcio de governadores junto ao Fundo Russo de Investimento Direto e o acordo deve ser fechado na próxima semana. A expectativa é que o primeiro lote das vacinas chegue a São Paulo em abril.

Para que comece a ser aplicada, porém, a Sputnik V depende da autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que aguarda a farmacêutica União Química, representante da vacina no país, enviar o resto da documentação necessária.



Cronograma de entrega da Sputnik V



Abril: 2 milhões de doses

Maio: 5 milhões de doses

Junho: 10 milhões de doses

Julho: 20 milhões de doses