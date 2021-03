Por IG - Último Segundo

Publicado 14/03/2021 15:19

Rio - Sofrendo pressão popular pela gestão da pandemia e de aliados do centrão, o general Eduardo Pazuello deve deixar o Ministério da Saúde. Segundo informações do jornal O Globo, o chefe da pasta teria pedido para deixar o cargo alegando problemas de saúde. A cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar é uma das mais cotadas para substituir o general.

Segundo a jornalista Andreia Sadi, a médica conta com o apoio de parlamentares de partidos como o DEM e o PP, embora ainda não tenha recebido nenhum convite oficial do governo. Ela fez parte da comissão que se reuniu com Bolsonaro para discutir a falta de eficiência da cloroquina no tratamento da covid-19 e é defensora de medidas de distanciamento social e vacinação em massa.

Em entrevistas no ano passado, Hajjar disse que "cloroquina não é vacina" e que não existe, ainda, tratamento para a doença e que, portanto, a melhor estratégia era a intensificação das medidas de isolamento social.

Além da Saúde, aliados de Bolsonaro sugerem um "rearranjo" de ministérios. A medida teria sido influenciada pela volta do ex-presidente Lula ao tabuleiro eleitoral. Outras pastas que podem trocar de comando são a Educação, Relações Exteriores Exteriores, Minas e Energia, Casa Civil e Secretaria de Governo.