Proporcionalmente, o Estado com a população mais vacinada é o Amazonas, onde 8,07% das pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 20:41

Rio - O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil atingiu o patamar de 4,59% da população. Ao todo, 9.716.458 brasileiros já receberam pelo menos uma dose do imunizante até a noite deste domingo, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Cerca de 48.461 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24h.

Entre os 79,7 milhões de imunizados, 3.568.251 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 1,69% do total da população brasileira; 28.639 segundas doses foram aplicadas entre esta quinta e esta sexta-feira.



Publicidade

Proporcionalmente, o Estado com a população mais vacinada é o Amazonas, onde 8,07% das pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante. A menor proporção é a do Pará, com 2,84%.