Polícia resgata menino de seis anos preso em uma jaula pelo próprio pai

Por IG - Último Segundo

Publicado 15/03/2021 10:58

No domingo (14), por volta das 22h30, na região do Setor de Chácaras Lucio Costa, no Distrito Federal, um menino de seis anos foi encontrado preso dentro da caçamba de uma caminhonete. Chovendo, à Polícia Militar do DF (PMDF), executou o resgate e encontrou a criança com marcas de espancamento e quase sem roupa. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

De acordo com testemunhas, o pai da criança, um homem de 31 anos, estava brigando com a esposa e em seguida, bateu no filho com um pedaço de fio. Com isso, ele arrastou o menino pelo chão até o carro e o deixou dentro do veículo, com estruturas de uma jaula.

Ao chegaram no local, as autoridades do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão de Polícia Militar (Gtop 35), deram uma camisa para o menino vestir e o retiraram do veículo. O homem, foi preso em flagrante e encaminhado para a 1º Delegacia de Polícia (Asa Sul). A criança, no momento, está sob os cuidados de uma tia.