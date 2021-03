Mirtes com Miguel: garoto foi com a mãe para o trabalho porque a creche estava fechada e a avó no dia do acidente não podia ficar com ele Arquivo familiar

Publicado 15/03/2021 13:50

Recife - A Justiça do Trabalho de Pernambuco condenou, na última sexta-feira (12), Sarí Corte Real e Sérgio Hacker, patrões de Mirtes Renata, mãe de Miguel Otávio, de 5 anos, a pagamento de R$ 386.730,40 por danos morais coletivos. O menino morreu ao cair do nono andar de um condomínio de luxo em Recife, quando estava sob a responsabilidade de Sari. O caso aconteceu em julho do ano passado e chocou o país.

A sentença é do juiz substituto José Augusto Segundo Neto, da 21ª Vara do Trabalho. Por se tratar de ação civil pública (ACP), o valor da multa será depositado em fundo da Justiça do Trabalho. Entretanto, a sentença só deve ser cumprida após a realização de uma nova audiência de instrução, a ser marcada pela Justiça.

Segundo o advogado dos acusados, Ricardo Varjal, eles ainda não foram notificados sobre a decisão do juiz.